Usædvanligt supermarked røveri - våbnet var syre

Torsdag 16. februar 2017 kl. 22:50Et Kiwi supermarked i det centrale København blev i aften udsat for et noget usædvanligt røveri. Hvor 2 mænd benyttede syre som våben imod de ansatte. Hvilken slags er endnu ikke oplyst, men en ansat fik syre i bl.a. ansigtet og på halsen. Efter røveriet flygtede de 2 mænd til fods.Det lykkedes røverne at få udleveret penge, men hvor stort et beløb vides endnu ikke.