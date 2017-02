Lollands Bank forlænger aftale med sin direktør

Torsdag 16. februar 2017 kl. 21:44Hvis ikke noget går grueligt galt, så hedder direktøren for Lollands Bank A/S frem til første halvdel af 2020 Anders F. Møller. Bankens bestyrelse har i dag meddelt, at man har forlænget aftalen med den nuværende direktør, som i juni om 3 år fylder 65. En aftale begge parter er tilfredse med.Anders F. Møller blev direktør for Lollands Bank ved indgangen til 2008. Han er alene om at udgøre bankens direktion.