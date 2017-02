Mindst 72 dræbt af bombe da selvmorder gik ind i helligdom

Torsdag 16. februar 2017 kl. 19:28Man tæller stadig lig og kvæstede i den pakistanske antikke by Sehwan, hvor en selvmord-bombemand i dag gik ind i en helligdom og detonerede sin sprængladning. Mindst 72 er i dette øjeblik dræbt ved det brutale angreb, og over 150 kvæstet alvorligt. Dagens angreb var kulminationen på en blodig uge i Pakistan.Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har erklæret, at den stod bag det dødbringende angreb overfor de mange forsamlede i helligdommen.