Stor dramatik med skydende ung mand og kampklædt politi

Torsdag 16. februar 2017 kl. 16:39En ikke nærmere identificeret 27-årig mand er i eftermiddag blevet anholdt under stor dramatik i den sydjyske landsby Sommersted 6-7 km nord for Vojens. Han havde forinden skudt med et jagtgevær fra en altan, hvorefter han var stukket af. Kampklædt politi jagtede ham og fik ham anholdt.Ingen er ifølge de foreliggende oplysninger kommet noget fysisk til under det voldsomme drama. Årsagen til begivenhederne foreligger ikke oplyst.