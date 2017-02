Aldi supermarked har fyret sin direktør efter mindre end 2 år

Torsdag 16. februar 2017 kl. 09:40Den danske Aldi supermarkedkæde har fyret sin direktør, der nåede at bestride posten i mindre end 2 år. I går blev den tidligere direktør Hans Erik Hansen hentet ind i "manegen" igen. Til at stå i spidsen for over 200 supermarkeder, der tilsammen omsætter 3½ milliarder kr.2015 regnskabet for de mange Aldi butikker endte med et underskud på næsten 300 millioner kr. Om sidste år kom til at se ligeså slemt ud, vides endnu ikke, men det er formentlig årsagen til Volker Kaschs bratte afgang som direktør.