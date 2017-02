Mand ville hænge sig i park

Onsdag 15. februar 2017 kl. 20:36En 23-årig mand blev i aften reddet fra selvmord i en park i Roskilde og i stedet overgivet i hænderne på lægerne på det psykiatriske sygehus i byen. Den unge mand blev set kravle op i et højt træ med et reb om halsen. Tilkaldt politi og redningfolk nåede at komme i dialog med ham.Den unge mand kom således fysisk helskindet ned fra det store træ, og nu venter forude specialisters dialog med ham - og hans egen indsats for at komme på mental højkant.