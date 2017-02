Vindmølle-gigant fyrer 430 - hel dansk fabrik lukkes

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 15. februar 2017 kl. 15:48Der er ikke mulighed for at udvide vindmølle-giganten Siemens Wind Powers fabrik i Engesvang ved midtjyske Silkeborg. Derfor fyres alle 430 ansatte, hele fabrikken lukkes efter 10 år i vækst. Det er en ringe trøst for dem, der nu kommer til at stå i køen af arbejdløse, at Siemens herefter vil have 6.500 ansatte i sin vindmølle virksomhed i Danmark.Den tyske industri-gigants eventyr med vindmøller i Danmark begyndte for 12-13 år siden med købet af danske Bonus Energy.