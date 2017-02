Mand anholdt for at myrde barn

Onsdag 15. februar 2017 kl. 14:10En 30-årig mand er i dag blevet anholdt og sigtet for at have myrdet et 1½ år gammelt barn i sydjyske Haderslev. Manden fremstilles i grundlovforhør i morgen, hvor han har mulighed for at forsvare sig over for den alvorlige anklage. Det vides på nuværende tidpunkt ikke, hvorledes han forholder sig til mord-sigtelsen.Det lille barn blev fundet død mandag i sidste uge. Efterforskning siden da har ført til dagens anholdelse.