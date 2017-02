Ulykke-kaos på Øresundbroen - spærret for motorvejtrafik

Onsdag 15. februar 2017 kl. 10:39Flere ulykker på Øresundbroen til morgen har ført til totalt kaos, fordi motorvejtrafikken over broen er stoppet helt. Man bliver ved med at udskyde tidpunktet for, hvornår trafikken igen kan køre normalt. Seneste melding er lidt før middag. Ulykkerne er sket på svensk side.Et stort antal biler har angiveligt været involveret i ulykkerne, ligesom op mod 10 personer skulle være blevet kvæstet.