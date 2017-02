Kvinder i markant overtal blandt de 100-årige danskere

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 14. februar 2017 kl. 23:55Ved indgangen til dette år var 1.143 danskere fyldt 100 år. Hvilket var 24% flere end for 5 år siden, og antallet stiger år for år. Især kvinder placerer sig blandt de 100-årige. Endda meget markant, idet 976 var kvinder, mens 167 mænd var fyldt 100 år. Også folketallet går fremad, vi boede således 5.748.769 i Danmark ved årets begyndelse.Væksten i indbyggertallet skyldes bl.a. et fødseloverskud. Årgang 2016 nåede 61.614 et plus på 3.409 i forhold til årgang 2015.