Alt for meget kærlighed og blomster - website brød sammen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18:13Da den danske udgave af "interflora" så dagens lys i 1925 havde ingen fantasi til at forudse verden anno 2017. Hvor for meget kærlighed og blomster i dag (på Valentins dag) fik blomsterhandlernes website til at bryde sammen. Flere gange. Hvilket dog må betegnes som et velstand-problem.Blomsterhandlerne skal bare gøre det bedre næste år, være opdateret og forberedt på, at www.interflora.dk og forbundne websider kan få så mange besøg, at de ikke kan klare presset. Nu er der et år til at forberede næsten Valentins dag 14. februar 2018.