Togulykke i Luxembourg - 1 dræbt og flere kvæstet

Tirsdag 14. februar 2017 kl. 14:19Kollision mellem et passagertog og et godstog i det sydlige Luxembourg tæt ved grænsen til Frankrig har i formiddag ført til mindst 1 dræbt og flere kvæstet, heraf nogle livtruende. Passagerer blev spærret inde i de kolliderede tog. Den foreløbigt ene dræbte var lokomotivfører.Der er endnu ingen angivelse af årsagen til ulykken. Et stort oprydningarbejde vil vare de næste 48 timer, lyder meldingerne fra ulykkestedet.