Mere mystik om dødbrand - 2 lig er formentlig mænd

Tirsdag 14. februar 2017 kl. 11:58Politiet har endnu ikke identificeret de 2 personer, som i weekenden indebrændte i landsbyen Purhus mellem de østjyske byer Randers og Hobro. Man er dog nået til foreløbigt at antage, at de 2 lig er mænd. Samtidig har man løsladt den 49-årige mand, som blev anholdt i sagen.Senest har politiet afhørt en kvinde, man mente kunne bidrage til oplysning af den mystiske sag. De 2 lig blev først fundet efter brandslukningen, idet alarmcentralen angiveligt havde fået meddelelse om, at ejendommens beboere var kommet ud.