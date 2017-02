Mand gik ud foran bus - dræbt

Mandag 13. februar 2017 kl. 19:27En 94-årig mand, der i weekenden gik ud foran en bus i Glostrup i København, er nu død af sine alvorlige kvæstelser. Han blev straks efter ulykken kørt til et af de københavnske sygehuse og efterfølgende overflyttet til et andet. Hvor lægerne kæmpede for at redde hans liv - men forgæves.Den gamle mand overså sandsynligvis bussen, hvis chauffør ikke havde nogen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel.