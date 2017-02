Nu 2 indebrændt i mystisk sag - midaldrende mand anholdt

Mandag 13. februar 2017 kl. 10:25En brand i landsbyen Purhus mellem de østjyske byer Randers og Hobro i går udvikler sig til en mystisk sag. Nu har politiet fundet 2 indebrændte personer, hvis identitet man forsøger at fastslå. Først fandt man den ene i en garage, hvor ilden menes at være opstået, og senere på dagen så yderligere en indebrændt.Efterfølgende er en 49-årig mand anholdt, men politiet har ikke redegjort nærmere for baggrunden eller sigtelser mod den midaldrende mand.