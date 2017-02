Ny slotherre i Berlin - Tysklands elite har valgt den næste præsident

Søndag 12. februar 2017 kl. 14:20Det er skiftedag i Tyskland, hvor den politiske elite netop har valgt landets næste præsident. Frank-Walter Steinmeier (61 år) - uddannet i statkundskab, udenrigsminister i en årrække og ellers bureaukrat. Han er udpeget til at efterfølge menneskeret aktivisten og præsten Joachim Gauck (77 år) fra tidligere østtyske Rostock. Socialdemokraten Steinmeier (billedet) var både sit partis og kansler Angela Merkels (CDU og CSU) kandidat. Tyskland har endnu ikke udviklet et demokrati, hvor præsidenten vælges af folket. Valget foretages af parlamentet (Bundestag) og repræsentanter for delstaterne. En model som socialdemokraterne egentlig burde gøre op med, men de faldt i - pladask denne weekend, da partiet fik sig blameret ved at kalde Steinmeier den nye slotherre i Berlin.Siden 1994 har den tyske præsident haft residens på slottet Bellevue (billedet) i Berlin.