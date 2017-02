39-årig mand affyrede hagl-gevær gennem dør i Ringsted

Søndag 12. februar 2017 kl. 09:56Ringsted var genstand for en gevaldig politiaktion i aftes, da man skulle anholde en 39-årig mand, som havde affyret et haglgevær gennem hoveddøren hos en anden mand, han havde lånt penge af. I dag fremstilles han i grundlovforhør sigtet for trusler mod den andens liv.Hvad de 2 mænd mere konkret er uenige om vides ikke, men den ene har altså lånt penge af den anden, som således er hans kreditor. Åbenbart farligt at være!