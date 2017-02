Dansk And A/S konkurs - stort økologisk projekt kuldsejlet

Søndag 12. februar 2017 kl. 04:02Ved indgangen til 2013 søsatte en gruppe økologer det store projekt Dansk And A/S i vestjyske Struer. Der var vind i sejlene med overtagelse af det tidligere slagteri Jutland Meat og opbygning af en virksomhed med 84 ansatte ved udgangen af 2015. Nu er projektet kuldsejlet med et brag af en konkurs.2015 endte med et underskud på over 5 millioner kr. og en gæld på 42 millioner kr. I fjor kæmpede man videre - også for at skaffe yderligere kapital. Hvordan 2016 endte, kan der kun gisnes op. Lige før denne weekend blev konkurs begæringen smidt på bordet. Slut.