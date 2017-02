70.000 grækere evakueres på grund af bombe fra krigen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 11. februar 2017 kl. 22:09Søndag vil 70.000 grækere være evakueret fra deres hjem i millionbyen Thessaloniki i den nordlige del af landet. Da skal man nemlig uskadeliggøre en bombe fra 2. verdenkrig, fundet under gravearbejde i sidste uge. Det er den største krig-bombe fundet i Grækenland.Om det er efterladenskaber fra det nazistiske Tyskland eller en allieret bombe vides endnu ikke. At den udgør en risiko, og at man ikke tager nogen chancer i forbindelse med at fjerne den, er derimod et faktum.Aktionen med at få bomben uskadeliggjort vil planlagt vare 8 timer, men kan i værste fald tage flere dage.