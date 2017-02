Hjemmehjælp-firma på Lolland og i Guldborgsund konkurs

Lørdag 11. februar 2017 kl. 19:56Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Lev-Vel privat godkendt hjemmehjælp ApS, Stensøvej 1 i Nakskov. Hjemmehjælp-firmaet indgav selv begæring om konkurs ved månedskiftet efter at have eksisteret siden efteråret 2007. Vilkårene for driften blev i fjor ændret væsentligt, og det førte nu til fallit-erklæringen.I 2015 omsatte firmaet næsten 35 millioner kr. og havde et overskud på trekvart million kr. Gælden var imidlertid betydelig, lige over 10 millioner kr.