Guldet flyder imens folk sulter og flygtninge drukner

Lørdag 11. februar 2017 kl. 13:46Det er virkelig selvmodsigelsernes tidalder. Guldet bogstaveligt talt flyder imens folk sulter og flygtninge drukner i deres forsøg på at overleve. Tyskland, som jo selv var et forhutlet land efter 2. verdenrkig og i mange år fik andres hjælp, flytter rundt på sin guldreserve på næsten 3.400 tons.Noget mystisk har man tidligere haft guldet placeret i USA, Frankrig og England. Af frygt for, at andre lande ville stjæle det i tilfælde af en invasion... Nu har man flyttet næsten 50% af guldet til sine egne tyske gemakker, mens den anden halvdel forbliver i London og New York.Imens sulter millionvis af mennesker, og flygtninge fortsætter deres vandring mod bedre vilkår og sætter deres liv og helbred på spil. Alt imens tyskerne glemmer deres egen både økonomiske og humanitære katastrofe for årtier siden.