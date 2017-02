Ægteskabeligt opgør - hustru stak manden med en kniv

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 11. februar 2017 kl. 11:20Der er ingen sikre meldinger om tilstanden for en mand, der i nat blev knivstukket i maven af sin 52-årige hustru. Det ægteskabelige opgør fandt sted i Middelfart på det vestlige Fyn. Kvinden blev anholdt i parrets hjem, hvor politiet både fandt blodfyldt tøj og kniven.Hun var imidlertid fuld, hvorfor man har været nødt til at vente med en afhøring, man kan have tillid til. Manden har været på operationbordet i nat og morgentimerne.