Kæmpe olie-fragtskib på grund i Storebælt - risiko for udslip

Lørdag 11. februar 2017 kl. 10:39Et kæmpe portugisisk olie-fragtskib stødte i aftes på grund i Storebælt ud for Fyns Hoved. Skibet var på vej til Fredericia med sin last af olie. Der er risiko for udslip, men endnu ingen udslip konstateret, idet der er slået hul på nogle af skibets tanke. En storstilet miljø-aktion er sat iværk.Der iagttages med fly og helikopter, og flere miljøskibe er allerede i området eller på vej. Man er fortrøstningfuld med hensyn til at undgå udslip og dermed forurening af havet og den fynske kyst.Endnu er der ingen forklaring på grundstødningen, men det er konstateret, at skibets kaptajn hverken var påvirket eller særlig uopmærksom. Hvorfor der helt sandsynligt er tale om et hændeligt uheld. Omend et af de større.