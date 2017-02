Mindst 17 dræbt og endnu flere kvæstet i fodbold-tragedie

Lørdag 11. februar 2017 kl. 04:17Det skulle have været en underholdende sportaften i byen Uige nogle hundrede kilometer fra afrikanske Angolas hovedstad Luanda, men i stedet udviklede det sig i aftes til en fodbold-tragedie. Med mindst 17 dræbte og endnu flere kvæstet. Fordi der gik panik i de mange tilskuere på vej ind på stadion.Resultatet blev, at mindst 75 blev trampet ned og mast, heraf altså foreløbigt 17 så forfærdeligt, at de mistede livet. Flere af de kvæstede kæmper lægerne på byens sygehus for at redde.Uige har 120.000 indbyggere, der nu har en urolig nat ovenpå tragedien.