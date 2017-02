Disneyland Paris i krise - ny ejer er amerikanske Disney

Fredag 10. februar 2017 kl. 20:17Det er måske nok morsomt at besøge forlystelseparken Disneyland i Paris, men det har ikke været sjovt at have ansvaret bag kulisserne de senere år. Der har været krise siden 2014 bl.a. som følge af faldende besøgtal. Nu overtager amerikanske Disney derfor ejerskabet ved at købe alle undtaget 2 andre aktionærer ud.Disneyland Paris åbnede i 1992 og har været et tilløbstykke fra hele verden. Men altså ikke nok til at økonomien kunne fortsætte med at løbe rundt.