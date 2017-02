Kvinde klemt ihjel mellem sin bil og stensætning ved sit hus

Fredag 10. februar 2017 kl. 19:36En 84-årig kvinde blev sent i eftermiddag klemt ihjel mellem sin bil og en stensætning ved sit hus i landsbyen Ejby ud til nordsjællandske Isefjorden. Hun havde glemt at bremse bilen, der satte sig i bevægelse og tvang hende op mod stensætningen. Det lykkedes hendes tilkaldte mand at få hende fri, men forgæves.Hun var så medtaget af ulykken, at hun døde af hjertestop.