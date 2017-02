Kvinde dræbt i kollision med autoværn - manden kvæstet

Torsdag 9. februar 2017 kl. 23:40En 84-årig kvinde blev midt på aftenen dræbt i en voldsom ulykke på motorvejen i Herlev i København. Hendes 81-årige mand, der sad bag rattet i deres bil, blev alvorligt kvæstet. Af endnu ukendte årsager kolliderede de frontalt med stor kraft med et autoværn.Manden blev bragt til Rigshospitalet i København, hvor lægerne kæmper for at redde hans liv.