Russiske fly har bombe-dræbt tyrkiske soldater ved en fejl

Torsdag 9. februar 2017 kl. 21:38Venskaberne mellem verdens magthavere kommer stadig oftere på prøve. I dag mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den tyrkiske enehersker Recep Erdogan. Fordi russiske fly ved en fejl dræbte 3 tyrkiske soldater og sårede yderligere 11. De opholdt sig i en bygning i den syriske by al-Bab.Det russiske angreb blev sat ind mod bygningen, fordi man var af den (fejlagtige) opfattelse, at oprørere fra Islamisk Stat (IS) opholdt sig i den.