Nyt politi-center står i flammer og ender helt udbrændt

Torsdag 9. februar 2017 kl. 19:08Et stort antal brandfolk kæmper i aften med en voldsom brand i et nybyggeri i 3 etager i et industriområde i Glostrup i København. Bygningen skulle huse et nyt kriminalteknisk politi-center, men det har sandsynligvis lange udsigter nu. Det er uvist, hvordan branden er opstået.Det tyder på, at branden er startet i stueetagen, men flammerne er nu brudt igennem taget.