Bilist dræbt mod vejtræ

Torsdag 9. februar 2017 kl. 18:43En endnu ikke nærmere identificeret bilist blev sent i eftermiddag dræbt i kollision mod et vejtræ ved landsbyen Mørke 20 km nord for Århus. Politiet ved endnu ikke, hvem den dræbte er, heller ikke hvordan ulykken er sket, men ingen andre var impliceret eller observerede noget.Ulykken skete i en vejkurve, udover det ved man endnu ikke noget om årsagen.