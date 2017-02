Eksplosion på fransk a-kraftværk - kvæstede men intet overblik

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 9. februar 2017 kl. 12:37Der hersker endnu kaos på det franske a-kraftværk i Flamville i Normandiet ud til den engelske kanal efter en eksplosion i formiddag. En reaktor er straks lukket ned, og man meddeler, at der ikke er risiko for radioaktivt udslip. Flere er kvæstet, men man har endnu intet overblik.Atomkraftværket i Flamville fik de første 2 af 3 reaktorer bygget i 1979. Det producerer store mængder elektricitet og er under renovering.