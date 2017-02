Aftale om læger i hele landet handler naturligvis om penge

Torsdag 9. februar 2017 kl. 10:47At være læge er ikke mere et kald, men en sikker levevej. En god en af slagsen. Alligevel er det svært rundt i Danmark at have læger nok til rådighed - men nu er Folketinget trådt til. Alle partier har indgået en aftale, der bl.a. skal løse manglen visse steder på læger - og den handler naturligvis om penge.Aftalen er omtalt på www.sum.dk (sundhed- og ældreministeriets website), hvor også hele aftalen mellem partierne kan læses.