Omsætningfald og 70 mill. kr. i underskud i avis-virksomhed

Torsdag 9. februar 2017 kl. 08:46Moderselskabet bag den tidligere landsdækkende og navnkundige Søndagsavisen, North Media A/S som også ejer bl.a. distribution virksomheden Forbruger-Kontakt, mister omsætning og har dundrende underskud. Et fald på 13% i omsætningen sidste år og 70 millioner kr. i underskud.Det er umuligt at drive trykte medier/aviser som tidligere. Verden er digital, og den ændring har virksomheden længe været igang med at styre i retning af. Men det tager tid - og koster.