Græshopper årsag til nødtilstand i sydamerikansk land

Torsdag 9. februar 2017 kl. 05:02Sydamerikanske Bolivia og dets 11-12 millioner indbyggere står over for en usædvanlig fjende. Græshopper har invaderet landet og truer nu den landbrug produktion, befolkningen lever af. Præsident Juan Evo Morales og regeringen har erklæret nødtilstand og lanceret en plan for bekæmpelse af de enorme mængder græshopper.Et område på 1.000 hektar omkring millionbyen Santa Cruz inde midt i landet er allerede hærget af græshopperne. Faretruende fordi det er der størstedelen af Bolivias mad og kød produktion foregår.