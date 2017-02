Kæmpe opbakning i parlament til Englands udtræden af EU

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 8. februar 2017 kl. 23:56494 stemte for og gav den engelske regering opbakning til i næste måned at starte forhandlingerne med EU om landets farvel i parlamentet (underhuset) i aften. 122 stemte imod, hvorfor det kan konstateres, at der var kæmpe opbakning til projektet - og altså accept af de engelske vælgeres beslutning.Den anden del af det engelske parlament (overhuset) skal også give dets stemme tilkende. Det sker 20. februar.