Fugleinfluenza fører til aflyste ferieaktiviteter i Maribo

Onsdag 8. februar 2017 kl. 16:26Frilandmuseet i Maribo har netop måttet aflive sine gæs og høns, fordi gæssene var blevet smittet af fugleinfluenza. Det får nu yderligere konsekvenser, idet man har aflyst de ferieaktiviteter, der var planlagt i næste uge. Dyrene er en vigtig del af museet og oplevelsen, hvorfor man har valgt at aflyse.Nu håber Frilandmuseet at have dyr igen, når sommersæsonen skydes igang 30. april.