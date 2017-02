Åbent hos Arne Jacobsen - i huset han byggede til sig selv

Onsdag 8. februar 2017 kl. 11:38For 10 år siden købte Realdania fonden møbelarkitekten Arne Jacobsens hus, som han byggede til sig selv i 1929-1931 i Charlottenlund i København. Siden har det været udlejet til privat beboelse, og i forbindelse med lejerskifte åbnes det nu for dem, der har lyst til at kigge indenfor. I den kommende weekend.Huset er beliggende på Gotfred Rodes Vej 2. Der er mere at læse på www.realdania.dk - ikke mindst om den specielle villa.