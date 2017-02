Danmarks flagskib i modvind - kæmpe underskud i Mærsk

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 8. februar 2017 kl. 09:58Danmarks absolut førende og mest kendte virksomhed A.P. Møller-Mærsk har offentliggjort 2016 regnskabet, der viser et flagskib i modvind. Kæmpe underskud så stort, at selv ikke fantasien rækker til at forstå det. Op mod 2 milliarder dollars (14 milliarder kr.) Formanden går af.I 14 år har Michael Pram Rasmussen siddet for bordenden i bestyrelsen, men han takker af på generalforsamlingen i næste måned. Mærsk er på vej i en ny retning, og forhåbentlig var 2016 en enkeltstående økonomisk oplevelse.