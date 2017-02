20 dræbt og 40 kvæstet af bombe på parkeringplads

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 8. februar 2017 kl. 04:37Antallet af dræbte vil stige efter et bombe-angreb på en parkeringplads i den afghanske hovedstad Kabul sent i går. 20 blev dræbt direkte sammen med selvmord-bomberen, mens mindst 40 blev kvæstet heraf de 10 livfarligt. De fleste ofre var ansatte ved en domstol.Bombe-manden slog til, da de mange ansatte forlod retbygningen for at tage hjem fra jobbet.