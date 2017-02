Sydmotorvejen spærret i timevis - lastbil tog en rutsjetur

Tirsdag 7. februar 2017 kl. 22:35En lastbils skøjtetur på den glatte Sydmotorvejen ved Bårse på Sydsjælland først på aftenen endte med en tur i grøften, og at den spærrede motorvejen i retning mod Falster. Det er den stadig og vil være det til engang først på natten, lyder de øjeblikkelige meldinger fra politi og redningfolk.Ingen kom til skade ved lastbilens rutsjetur, og heller ikke lastbilen ser ud til at have lidt ødelæggende overlast.