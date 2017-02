Bombe-eksperter på aftenjob i Ruds Vedby efter trotyl-fund

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 7. februar 2017 kl. 19:24Nogle af forsvarets bombe-eksperter er på aftenarbejde i vestsjællandske Ruds Vedby. Årsagen er, at man på byens skole har fundet trotyl, som både er sprængfarligt, sundhed skadelig og miljøskadeligt. Trotylen er fundet i et skab under oprydning i skolens kemilokale.Man regner ikke med, at der opstår problemer i forbindelse med at fjerne det sprængfarlige stof.