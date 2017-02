Violinisten Svend Asmussen er død - blev 100 år

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 7. februar 2017 kl. 16:39Det internationale musik-fænomen, violinisten Svend Asmussen er død 100 år. Et fantastisk musik-liv er dermed slut, en inspirerende mand overalt i verden er historie. Men en god historie, der hvad musikken angår begyndte for ham som 17-årig københavnerdreng. Med violin i hånden.Svend Asmussen spillede og optrådte med alle jazz'ens andre store navne. Josephine Baker, Fats Waller og dannede i nogle år trioen Swe-Danes med Alice Babs og Ulrik Neumann. Han var også fysisk frisk indtil for 5 år siden, hvor alderbetinget sygdom ramte ham og gjorde en musikalsk fortsættelse umulig. Men historien både musikalsk og om personen var allerede skrevet.