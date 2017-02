Dreng overlever sandsynligvis brændende benzin-bombe

Tirsdag 7. februar 2017 kl. 11:56En 16-årig dreng befinder sig i kritisk tilstand mellem hænderne på lægerne, men seneste melding er, at han sandsynligvis overlever. Han blev i aftes udsat for en brændende benzin-bombe i den lille jyske by Ry mellem Silkeborg og Skanderborg, kastet af 4 andre drenge i alderen 15-16 år.Meget alvorligt lyder det fra politiet, som i dag fremstiller de 4 drenge i grundlovforhør med sigtelse om forsøg på mord. Man har endnu ingen forklaring på årsagen til den dramatiske aktion.