Nobel Fredpris medalje stjålet fra indisk kæmper for børns ret

Tirsdag 7. februar 2017 kl. 09:40Den indiske kæmper for børns rettigheder Kailash Satyarthi har fået stjålet sin Nobel Fredpris medalje, som han modtog i 2014 (tillige med Malala Yousafzai). Den uerstattelige medalje er blevet stjålet under et indbrud i hans hjem i hovedstaden Delhi. Også dokumentet om den ærefulde pris er forsvundet.Tyvene har let ved at gemme sig i den 15-20 millioner indbyggere store by, men får sværere ved at omsætte medaljen til penge. Selv med stor fantasi.