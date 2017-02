Stærk kritik af EU fra Polen

Mandag 6. februar 2017 kl. 22:53At EU er i opbrud, ja måske i opløsning, kommer nu også til udtryk i stærk kritik af EU-fællesskabet fra Polen. Hvor leder af det konservative parti (Law and Justice, på polsk forkortet til PiS) Jaroslaw Kaczynski melder sig enig med USAs præsident Donald Trump i, at EU først og fremmest tjener tyske interesser.Den markante kritiker er ikke nogen hr. hvemsomhelst. Jaroslaw Kaczynski er både tidligere premierminister, bror til Polens tidligere (afdøde) præsident Lech Kaczynski og nuværende medlem af det polske parlament. En af de mest indflydelserige mænd i landet.Polen er på vej i sin egen retning, akkurat som eksempelvis Ungarn. Der er behov for store forandringer i EU, hvis de nuværende 27 landes projekt skal stå fremtiden igennem. Det 28. land England er jo på vej væk.