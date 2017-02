Bilist dræbt på stedet i voldsom kollision med lastbil

Mandag 6. februar 2017 kl. 19:20En 76-årig mand blev i eftermiddag dræbt på stedet, da han i sin bil med voldsom kraft kolliderede med en lastbil i Århus-forstaden Harlev. Den dramatiske ulykke skete i et kryds, men der er ikke klarhed over, hvad der egentlig passerede. Hvem der gjorde hvad.Lastbilens chauffør slap fysik med skrammer og knubs, men var chokeret over ulykken.