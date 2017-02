TDC sælger IT-datterselskab - og putter med handelprisen

Mandag 6. februar 2017 kl. 10:21For at nedbringe gæld i koncernen sælger TDC sit IT-datterselskab TDC Hosting A/S til kapital- og investering virksomheden Maj Invest Equity. Man putter med handelprisen, som man ikke vil oplyse, men den må dog være betydelig for at have effekt på TDCs gældbyrde. Handlen medfører iøvrigt en forringelse af TDCs driftresultat i år med 100 millioner kr.Telefoni, bredbånd og TV/radio er ikke mere først og fremmest ydelser til familien Danmark. Kapital og profit interesser har overtaget 1. pladsen på området, og kunderne ved efterhånden ikke, hvem de handler med.