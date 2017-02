Folket gør oprør i Rumænien efter øget korruption-accept

Mandag 6. februar 2017 kl. 06:46Der er nu gået næsten en uge siden den nye rumænske flertal-regering ledet af socialdemokraterne lancerede en utraditionel politik - nemlig at acceptere mere korruption ved at forhøje "bagatelgrænsen" til ca. 325.000 kr. Siden er et folkeligt oprør vokset dag for dag. I weekenden med protester landet over fra mindst 500.000 demonstrerende.Det antal ser ud af meget, men skal holdes op imod Rumæniens 20 millioner indbyggere. Som sandsynligvis vil blive manipuleret med i spørgsmålet, idet regeringen vil fremsætte et nyt forslag.Hvilket har ført til, at det tiltagende antal demonstranter nu forlanger premierminister Sorin Grindeanus tilbagetræden. Om det fører til en ny politisk krise i landet, der har været med i EU i 10 år, vil denne uge måske vise.