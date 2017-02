Falske pengesedler i omløb

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 5. februar 2017 kl. 18:13Falske pengesedler i alle størrelser fra 50 kr. til 1.000 kr. er i omløb med centrum i den jyske hovedstad Århus. Hvem der har fremstillet sedlerne vides endnu ikke, men en 40-årig kvinde og en 41-årig mand har i weekenden været anholdt (er igen løsladt) for at være i besiddelse af falske pengesedler.Der er betalt med eller forsøgt betalt med falske sedler i både supermarkeder og på restauranter i Århus og omegn. Derfor advarer politiet om, at man skal tjekke de pengesedler man kommer i besiddelse af både som kunde og som erhvervdrivende.