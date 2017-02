Over 100 dræbt af laviner - mange hjem begravet i sne

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 5. februar 2017 kl. 14:57Snemasser har de seneste 3-4 døgn hærget de arabiske lande Afghanistan og Pakistan, og over 100 er foreløbig dræbt af sne og laviner. Masser af hjem er blevet ramt af voldsomme sneskred og i samme moment dels destrueret og dels begravet i sneen. Folk har ikke en chance for at undslippe snemasserne og kulden.Nogle steder bl.a. omkring den afghanske hovedstad Kabul er der målt 2½ meter sne.